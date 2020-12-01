В Воронежской области за махание ножом в сторону судебного пристава мужчина поплатился 6 тысячами рублей

За угрозу ножом приставу мужчина поплатился дополнительно. Видимо, отвечать только за пьяную езду ему стало неинтересно. Фото: из архива «КП»

История, которая привела мужчину на скамью подсудимых, произошла в июле 2020 года. К дому 50-летнего жителя Ольховатского района в селе Заболотовка пришли судебные приставы. Им нужно было доставить хозяина в суд за пьяную езду.

Мужчина встретил их негостеприимно. Это мягко говоря. Он был пьян и явно в суд не хотел. Мало того, схватил нож и начал махать им в сторону одного из приставов.

- На предварительном следствии мужчина признал вину в полном объеме, раскаялся, – сообщил руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков. - Также он активно сотрудничал со следствием.

Суд учел эти смягчающие обстоятельства. Махи ножом обернулись для агрессивного жителя Заболотовки штрафом в шесть тысяч рублей. Ну и за пьяную езду ему пришлось ответить. Он лишился прав на два года и обязан 300 часов провести на общественных работах. Приговор вступил в законную силу.