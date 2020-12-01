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В Воронежской области за махание ножом в сторону судебного пристава мужчина поплатился 6 тысячами рублей

Житель Ольховатского района еще и осужден за езду в пьяном виде
Юрий КОЗЛОВ
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За угрозу ножом приставу мужчина поплатился дополнительно. Видимо, отвечать только за пьяную езду ему стало неинтересно.

За угрозу ножом приставу мужчина поплатился дополнительно. Видимо, отвечать только за пьяную езду ему стало неинтересно.

Фото: из архива «КП»

История, которая привела мужчину на скамью подсудимых, произошла в июле 2020 года. К дому 50-летнего жителя Ольховатского района в селе Заболотовка пришли судебные приставы. Им нужно было доставить хозяина в суд за пьяную езду.

Мужчина встретил их негостеприимно. Это мягко говоря. Он был пьян и явно в суд не хотел. Мало того, схватил нож и начал махать им в сторону одного из приставов.

- На предварительном следствии мужчина признал вину в полном объеме, раскаялся, – сообщил руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков. - Также он активно сотрудничал со следствием.

Суд учел эти смягчающие обстоятельства. Махи ножом обернулись для агрессивного жителя Заболотовки штрафом в шесть тысяч рублей. Ну и за пьяную езду ему пришлось ответить. Он лишился прав на два года и обязан 300 часов провести на общественных работах. Приговор вступил в законную силу.

Криминал