Воронежский "Буран" снова проиграл "Торосу" из Нефтекамска

Зрелищной получилась вторая за небольшой промежуток времени игра с "Торосом" из Нефтекамска. Счет в матче в Воронеже, вновь прошедшем без зрителей, открыли хозяева ледовой площадки. На 13 минуте точку в неплохой комбинации поставил Никита Лукин - 1:0.

А вот второй период "ураганные" провалили. На 25 минуте Глеб Кузьмин сравнял счет, реализовав большинство, на 32-й Руслан Петрищев снова поставил голевую точку в розыгрыше лишнего и уже 1:2. Но это ладно, все-таки численное неравенство (хотя кто просил удаляться?). Но на 35 минуте недисциплинированность уже зашкаливала. "Буран" снова пропустил в неравных составах. Вот только "ураганные" ухитрились это сделать, когда были в большинстве - к воротам Дениса Перевозчикова убежал Алексей Пустозеров и не простил - 1:3.

"Буран" все-таки реализовал это злосчастное большинство - на 36 минуте отличился Александр Чиглинцев. Вот только теперь уже по итогам двух периодов вел в счете "Торос" - 2:3.

Третий период остался за "ураганными". На 48 минуте Чиглинцев снова при розыгрыше лишнего оформил дубль. А на 50-й "Буран" вышел вперед - шайбу забросил Илья Николаев - 4:3. Увы, удержать победу не удалось. Ее отнял на 58 минуте Петрищев - тоже дубль. И опять в большинстве!

Овертайм шайб не принес, хотя команды не осторожничали, опасных моментов у обоих ворот было немало. А вот буллиты хоккеисты "Бурана" выполняли, как будто недавно смотрели "Спокойной ночи, малыши!". Катили на ворота нехотя, бросали вело. Понятно, что ничего не забили. Да таким манером разве что забросишь!

Зато на отлично выполнили свои два буллита игроки "Тороса" Виталий Каменев и Владислав Лукин. 0:2- по штрафным броскам и 4:5 - общий счет матча.

Следующую игру "Буран" также проведет в Воронеже 2 декабря против ижевской "Ижстали", занимающей последнее 26 место с 13 очками. Матч стартует в 19.00.