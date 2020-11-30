Больше половины инфицированных ВИЧ воронежцев заразились половым путем

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом (напомним, это 1 декабря) департамент здравоохранения Воронежской области опубликовал тематическую статистику.

Так, больше половины заражений ВИЧ в Воронежской области в 2020 году произошло половым путем, доля составила 52,7%. Как отмечают в облздраве, доля внутривенного пути передачи ВИЧ-инфекции снижается: в 2015 году на этот фактор приходилось 66% от всех новых случаев заболевания, в 2019-м - 56,2%, за 10 месяцев 2020-го - 46,1%.

Обследование на ВИЧ можно пройти в Воронеже бесплатно в день обращения в областном клиническом центре профилактики и борьбы со СПИД (пр. Патриотов, 29 б).