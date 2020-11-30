На реконструкцию воронежского аэропорта направят около 480 млн рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Администрация гражданских аэропортов ищет подрядчика на реконструкцию воронежского комплекса. Заявки на аукцион принимают до 4 декабря. Начальная цена контракта - 482,4 млн рублей. Проект финансируется из федерального бюджета.

Победитель аукциона должен удлинить взлетно-посадочную полосу, обновить светосигнальное оборудование, ограждение, водосточно-дренажную сеть, проложить патрульную дорогу. Работы по реконструкции необходимо завершить до 30 сентября 2022 года.

Проект нового аэровокзального комплекса Воронежского аэропорта имени Петра I представили в начале ноября.