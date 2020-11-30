В Воронеже у таксиста за рулем случился инсульт

Воронежского таксиста, которому внезапно стало плохо за рулем, спасли сотрудники Росгвардии.

29 ноября в Железнодорожном районе росгвардейцы заметили автомобиль такси, который «вилял» по дороге. Сотрудники вневедомственной охраны остановили машину, а когда подошли к водителю, обнаружили, что он потерял сознание. Правоохранители вызвали «скорую», 52-летнего мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом инсульт.

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