Житель Воронежской области насушил полкило конопли

В Бобровском районе задержали мужчину за незаконный оборот наркотиков. В сарае у 44-летнего жителя села Слобода оперативники обнаружили траву общей массой около 500 граммов, экспертиза показала, что марихуана.

Оказалось, мужчина увидел дикорастущие кусты конопли в лесополосе, оборвал их, высушил, измельчил и хранил для личного употребления.

За незаконное хранение наркотических средств задержанному грозит до 10 лет заключения.

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