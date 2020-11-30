В Воронеже синоптики рассказали, выпадет ли снег к Новому году

Снег, по предварительным прогнозам, снова выпадет не раньше середины декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Воронежские метеоролиги поделились прогнозом на первый месяц зимы. Декабрь, по их прикидкам, ожидается довольно теплым.

- Среднемесячная норма в -5,2 градуса будет превышена. Правда, ненамного. Всего на 0,5. То есть, средняя температура декабря будет в районе -4,7 градуса, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - Осадков ожидаем несколько меньше, чем обычно. При среднемесячной норме в 50 миллиметров выпадет 40. Ближайшие десять дней будут морозными (до -10 градусов ночью) и бесснежными. Таким образом, оставшаяся часть декабря должна быть по осадкам в пределах нормы. Иными словами, есть надежда, что к Новому году все-таки будем со снегом.

Напомним, ранее синоптики дали предварительный прогноз на период с января по март 2021 года. Они ожидаются более теплыми, чем обычно.