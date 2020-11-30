В Воронежской области два участка, незаконно зарегистрированные на частников, вернули в госсобственность

Прокурорские сотрудники обнаружили в Новоусманском районе нарушения земельного законодательства. Выяснилось, что два участка из госсобственности незаконно оказались зарегистрированы на частные лица

История оказалась длинной. Еще в августе 2003 года администрация Новоусманского района передала в аренду крестьянско-фермерскому хозяйству земельный участок возле села Казанская Хава - из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 421 га. Участок представлял собой единое землепользование, в которое входили 13 наделов различной площади. Время шло, глава крестьянско-фермерского хозяйства переуступил права и обязанности по вышеназванному договору аренды индивидуальному предпринимателю.

- В 2011 году при передаче Росреестром сведений о границах объектов недвижимости из старой программы в новую автоматизированную информационную систему Государственного кадастра недвижимости и в дальнейшем в Единый госреестр недвижимости информация о границах двух земельных наделов, которые входили в состав единого участка, исчезла из ЕГРН. В дальнейшем в границах двух участков площадью почти 39 га, информация о которых была утрачена, образованы новые земельные участки, право собственности на которые зарегистрировано за двумя физическими лицами, - отметили в прокуратуре Воронежской области. – Прокуратура потребовала от руководителя управления Росреестра по Воронежской области и главы Новоусманского района устранить нарушения закона.

Администрация района направила в суд иски о признании недействительными результатов межевания земельных участков и исключении из единого государственного реестра недвижимости сведений об описании местоположения их границ. Суд исковые требования удовлетворил.