Сергей Юран о воронежском поле: "На таких уже даже коллективы физкультуры не играют"

Сергей Юран, похоже, разучился проигрывать. Фото: кадр с видео

Известный специалист Сергей Юран, ныне возглавляющий тренерский штаб ФК "СКА-Хабаровск", по сути, психанул после разгрома от "Факела" - 0:3. На просьбу подвести итоги матча он сказал следующее:

- Я могу прокомментировать только, что на таких полях уже не играют даже команды КФК (коллективы физкультуры, выступающие в третьем дивизионе - Ред.). Поэтому мне больше комментировать нечего.

Развернулся и ушел.

Главный тренер "Факела" Олег Василенко был более разговорчив. Но тоже много не сказал:

- Победили за счет организованных командных действий. Играли как единое целое. Не первый уже матч неплохо все получается, но на этот раз голы забили. Причем рабочие, не случайные. Вели игру с первой до последней минуты, создали много голевых моментов, могли забить еще. Молодцы!