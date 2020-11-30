В Воронеже "Щедрый вторник" пройдет он-лайн

В Воронеже стартует благотворительный марафон в рамках международной акции "Щедрый вторник". В этом году он пройдет онлайн.

В этом году акцию активно поддержат блогеры. Они поделятся знаниями, как создавать личный бренд, как быть блогером в регионе, как начать свой бизнес и как осуществлять помощь нуждающимся правильно.

Онлайн-марафон мастер-классов пройдет с 30 ноября по 6 декабря. Первый эфир стартует 30 ноября в 20.00 - Олеся Зубкова расскажет, что такое личный бренд.

Присоединиться к прямым эфирам смогут все желающие. Подробное расписание марафона можно найти в соцсетях и на сайте фонда «ДоброСвет», который поддерживает детей с онкологией.