Воронежцу грозит до 8 лет за избиение знакомой

Медики вызвали полицию, когда в больницу поступила 55-летняя женщина с травмами головы - у пострадавшей диагностировали ушиб мозга и гематому.

Оперативники выяснили, что женщину покалечили, когда она была в гостях у знакомого в одном из домов на Минской. Сначала они выпивали, а потом поругались, и хозяин квартиры несколько раз ударил гостью по голове.

50-летний воронежец признался, что избил знакомую, будучи одурманенным алкоголем.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ему грозит до восьми лет лишения свободы.