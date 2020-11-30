Защитник воронежского "Факела" выбыл из-за травмы на неопределенное время

Сроки восстановления Николая Зайцева станут известны после МРТ. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стал известен диагноз защитника "Факела" Николая Зайцева, получившего травму в домашнем матче с московским "Велесом". У него диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Сроки восстановления пока неизвестны. Они должны проясниться после того, как Николай пройдет процедуру МРТ. По ее результатам врачи дадут прогноз о сроках возвращения Зайцева в общую тренировочную группу.

Напомним, в последнем матче "Факел" разгромил "СКА-Хабаровск" - 3:0 и поднялся из зоны вылета на 16 место. У нашей команды поровну очков с "Динамо-Брянск" - 27. Однако у динамовцев больше побед - восемь против шести.