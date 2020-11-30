В Воронежской области начальник почтового отделения отделалась условным сроком за присвоение 90 тыс рублей

Калачеевский райсуд приговорил начальника отделения почтовой связи Ясеновка к одному году лишения свободы условно за хищение денег.

С февраля по июнь 2020 года женщина, будучи распорядителем денег, принадлежащих «Почте России», то есть, воспользовавшись своим служебным положением, похитила вверенных ей товарно-материальных ценностей на 93432 рубля. Начальница разработала целую схему.

Неустановленные лица реализовывали товары, деньги отдавали ей, начальница их присваивала. А в Калачеевский почтамт она отправляла фальсифицированные отчеты, в которых указывала сумму остатка денег в кассе без недостачи.

Начальница отделения получила год лишения свободы условно. Также суд удовлетворил иск «Почты России» к возмещению осужденной 93432 рублей.