В Воронежской области за неделю на 2700 безработных стало меньше

Областные власти сообщили о снижении безработицы в регионе. За неделю безработных стало на 2700 человек меньше, сейчас это количество составляет 43 тыс человек, на прошлой неделе - 45,7 тыс. Уровень безработицы в регионе составил 3,7%, сообщили в правительстве Воронежской области.

Напомним, рост безработных произошел с марта, когда из-за распространения коронавирусной инфекции ввели ограничения, работников перевели на удаленку, офисы и учреждения закрыли, многие предприниматели несли убытки и сократили численность персонала. Особенно это коснулось сферы торговли, общепита, транспорта, а также промышленного сектора экономики.