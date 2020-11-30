Специалисты Росреестра ответят на вопросы воронежцев

1 декабря с 11.00 до 14.00 управление Росреестра по Воронежской области проводит «горячую линия», приуроченную ко Дню юриста. Специалисты отделов ответят на вопросы, касающиеся государственной регистрации права собственности на дома, квартиры, гаражи, земельные участки и другие объекты недвижимости, а также осуществления кадастрового учёта земельных участков и объектов капитального строительства. Телефоны «горячей линии»:

– 8 (473) 210-76-25

– 8 (473) 210-76-26

Для максимально эффективного диалога рекомендуем четко формулировать вопрос или проблему, в том числе с указанием сведений об объекте.