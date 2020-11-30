В Воронеже на арке сталинского дома восстановили вазоны с фруктами

предоставлено Фондом капремонта Воронежской области

В Воронеже завершается капремонт фасада дома ул. Феоктистова, 6. Профессиональные реставраторы восстановили утраченные элементы декора, сделали более выразительными сохранившиеся архитектурные украшения - декоративные кронштейны и розетки, балюстрады и карнизы. На арке восстановили декоративные вазоны с фруктами и модильонами. Изящные гипсовые формы сделали фасад здания визуально легким, а новые вазоны на арке вернули всему архитектурному ансамблю дворцовую роскошь и величественность сталинского ампира.

- Восстановление ведущей во двор архитектурной группы, состоящей из двух арок с элементами дорического ордера – стало самым сложным в работе, – поделился художник-реставратор Марк Дехтяр, занимающийся воссозданием архитектурной роскоши ремонтируемого здания. - Работаем по специально разработанному проекту. Сначала с декоративного элемента делаем слепок, по которому в дальнейшем изготавливаем новое изделие. Приходится дорабатывать многие утраченные фрагменты, тщательно прорисовывать детали. Используем высокопрочный гипс, рекомендованный именно для проведения фасадных работ.

Капремонт позволил сохранить исторический облик здания, считающегося одним из архитектурных достопримечательностей Воронежа. Организации-проектировщики при подготовке проектов капитального ремонта руководствуются Паспортами фасадов, утвержденными городским управлением главного архитектора.

Поэтому результат капремонта фасадов видовых зданий соответствует тем колористическим решениям, которые разработаны профессиональными воронежскими архитекторами, а сами отремонтированные дома вновь становятся украшением города, отметили в Фонде капремонта многоквартирных домов Воронежской области.

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