В Воронеже молодой человек, жаждавший купить машину по интернету, лишился 90 тысяч рублей

Полицейские раскрыли преступление, совершенное еще в январе. В начале 2020 года жертвой мошенника стал 23-летний воронежец. Молодой человек "клюнул" на объявление в интернете о продаже "Лады-Приоры". Оценивалась машина довольно дешево. "Продавец", откликнувшийся на звонок, пообещал снять объявление, чтобы, так сказать, зарезервировать авто за "клиентом". Только для этого надо перевести 90 тысяч рублей предоплаты.

Мужчина согласился, кинул деньги на продиктованные ему реквизиты карты. После чего телефон "продавца" замолк.

Сотрудники уголовного розыска на днях получили оперативную информацию об аферисте, подозреваемом в этом мошенничестве. Вскоре 23-летнего жителя Челябинской области задержали по месту проживания. Он признал свою вину. По части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Его арестовали.