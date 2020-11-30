В Воронежской области чиновники рассказали, когда сделают все выплаты на детей от 3 до 7 лет

Выплаты почти 50 тысячам семей составят приличную сумму. Фото: из архива «КП»

В правительстве Воронежской области рассказали, что семьям с детьми от трех до семи лет планируют выплатить все положенные им деньги до 10-11 декабря.

Напомним, право получать пособия имеют семьи, где размер среднедушевого дохода не превышает величины прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка - 4595 рублей.

В итоге после подачи заявлений оказалось, что право на пособие имеют 48688 семей. В то же время в удовлетворении 25,5 тысяч заявлений отказали. Причины - либо превышение доходов над прожиточным минимумом, либо непредоставление каких-либо документов.

Ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет назначают и выплачивают в течение календарного года после подачи заявления. В 2020 году выплачивается компенсация с начала года (либо даты достижения ребенком трех лет) до даты подачи заявления. Повторно подавать заявление не нужно. До конца года выплата будет начисляться автоматически.