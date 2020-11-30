Жительница Воронежской области взяла под диктовку мошенников кредит в 280 тыс и перечислила деньги аферистам

Мошенники не отдыхают в выходные. В воскресенье, 29 ноября, жертвами аферистов стали пять жителей Воронежской области. Людей обманули дистанционно, потерпевшие лишились в общей сложности более 700 тысяч рублей.

Схема отъема денег старая. Мошенники представляются сотрудниками финансовых учреждений, сообщают доверчивым гражданам о хищении денег с их вкладов и предлагают обезопасить счета от несанкционированного доступа. При этом, отсутствие средств у заявителей не является преградой для аферистов. Используя персональные данные банковских карт, лже-сотрудники банков оформляют кредиты на заявителей и похищают кредитные средства.

Жертвой такой истории стала 51-летняя жительница Новоусманского района. Ей на мобильный позвонил мужчина и сообщил, что банком зафиксирован взлом карты женщины. А чтобы защитить деньги, необходимо произвести ряд операций. Следуя указаниям «доброжелателя», женщина подтвердила оформление потребительского кредита, после чего перевела зачисленные 280 тысяч рублей на указанные ей банковские реквизиты.

Будьте бдительными, никому не говорите свои личные данные, защитные коды от банковских карт, конфиденциальный пароль для доступа в личный кабинет, в том числе сотрудникам финансовых учреждений.