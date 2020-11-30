В Воронеже ночью ограбили девушку

Грабителю, сорвавшему с плеч девушки рюкзак, не удалось далеко уйти. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 29 ноября, в 23.55 на девушку, шедшую по улице Депутатской Советского района, напал грабитель. Он ударил ее в плечо и сорвал рюкзак, в котором были документы и деньги.

К счастью для девушки, недалеко шел полицейский патруль. Стражи порядка услышали ее крик и догнали грабителя. Рюкзак вернули девушки. А преступника отвезли в отдел полиции. Там установили личность грабителя. Им оказался 43-летний воронежец. Мужчина признал свою вину и сказал, что решился на преступление, будучи пьяным.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Задержанному мужчине грозит до семи лет лишения свободы.