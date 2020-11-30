В Воронеже прооперировали замерзавшего на озере лебедя с пулей в крыле

фото Центра охраны животных "Наша природа"

В выходные раненному лебедю-шипуну провели операцию: из крыла достали пулю от пневматического ружья, из-за которой птица не могла улететь на юг и едва не замерзла на озере.

Как рассказали «Комсомолке» в Центре охраны животных «Наша природа», лебедь хорошо перенес все медицинские манипуляции. До выздоровления его переводят в импровизированный водоем, а пока ищут для птицы постоянное место жительства. Из-за травмы он вряд ли сможет вернуться в естественную среду. Зооволонтеры готовы рассмотреть разные варианты и предложения от воронежцев по пристройству лебедя.

Сотрудники Центра поблагодарил всех, кто принимал участие в спасении шипуна и пожертвовал средства на его лечение. Операция обошлась в 1,5 тысячи рублей. Финансовый отчет можно найти на странице Центра в соцсети «Вконтакте».

- Благодаря вашей поддержке нам так же удалось покрыть часть долга за корма и вет.услуги в прошлом месяце. Ведь у нас содержится сейчас беркут, лиса, четыре канюка, чеглок, осоед и две совы, - рассказали зоологи.