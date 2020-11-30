Коронавирус в Воронежской области: на утро 30 ноября 325 новых случаев заражения

Кардинального улучшения ситуации с коронавирусом по-прежнему нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В региональном штабе по борьбе с коронавирусом привели данные по заболеваниям коронавирусом за минувшие сутки. Оказалось, что заразились 325 жителей Воронежской области. Это, пусть на одного человека, но все же больше, чем на утро 29 ноября. Всего с начала эпидемии COVID-19 подхватили 34435 наших земляков.

Напомним, жители нашего региона были шокированы резко возросшим числом заболеваний 28 ноября. Утром минувшей субботы сообщили о 344 новых случаях заражения. К счастью, такой резкий взлет продолжения не получил.

Тем не менее в России Воронежская область так и не может уйти из десятки худших регионов по зараженным (она ее замыкает). Не радует и статистика по выздоровевшим. 175 за минувшие сутки - вроде не так уж мало. Только вот по России среди числа благополучных по этому показателю регионов это только 24 место.

Всего выздоровели 32278 жителей Воронежской области. Надо, впрочем, учитывать, что здесь считают всех победивших опасную болезнь. А среди зараженных считают только тех, у кого коронавирус обнаружили методом ПЦР. Те, у кого болезнь выявили на КТ, в эту цифру не попадают.

И традиционно различаются данные федерального и регионального штаба по умершим. По версии местного управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирус унес в могилу шесть человек (всего уже 860). Федеральная статистика говорит о 13 смертях.

Напомним, в Воронежской области действует обязательная самоизоляция для людей 65 лет и старше. Настоятельно рекомендуют не выходить на улицу и беременным. В то же время с 30 ноября выходят с "дистанта" все без исключения классы средних школ. А вот большинство студентов воронежских вузов сейчас, по сути, учатся заочно.