Под Воронежем водитель "Мерседеса", спасая пешехода, отправил в больницу шофера "МАНа"

После столкновения "МАН" улетел в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 29 ноября, в 18.10 на 22 километре дороги «М-4 «Дон»-Колодезный» случилась авария.

49-летний житель Дагестана, руливший «Мерседес Вито», поздно заметил женщину перед своей машиной и резко вывернул руль в сторону. В результате иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с "МАНом". Шофер грузовика, 53-летний житель Краснодарского края, тоже пытаясь избежать ДТП, совершил маневр, из-за которого железная махина опрокинулась набок.

В итоге мужчина, управлявший грузовиком, в тяжелом состоянии попал в больницу. Водитель "Мерседеса" серьезных травм не получил, но его машине требуется ремонт. Только 59-летняя жительница Каширского района, переходившая дорогу, отделалась легким испугом.

У "Мерседеса" сильно помят бок. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего 29 ноября случились 74 ДТП, из них 63 - в Воронеже, 10 - в районах области и одно - на федеральной трассе. В шести авариях получили травмы семь человек. За превышение скорости оштрафовали 3578 водителей. Еще 15 поймали пьяными за рулем. 95 автолюбителей попались за проезд на красный свет.