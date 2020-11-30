В Воронеже без нормального отопления и горячей воды остались 90 домов и 6 соцобъектов в Коминтерновском районе

Можно обойтись и без термометра - горячее вода во многих домах Коминтерновского района не станет ориентировочно до 16 часов 30 ноября. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители домов в Коминтерновском районе с утра понедельника, 30 ноября, пожаловались на отсутствие горячей воды и чуть теплые трубы. Оказалось, что причиной тому авария.

- Наши специалисты приступили к устранению повреждения на ветхом участке концессионной тепловой сети от котельной по улице Владимира Невского, 25к, - сообщили в ПАО "Квадра-Воронежская генерация". - На время работ - ориентировочно до 16 часов - в 90 домах и 6 соцобъектах не будет горячей воды. Отопление подается, но с пониженными параметрами.

Список попавших под отключение домов можно увидеть здесь. В компании обещают сообщать о ходе ремонта.

Напомним, вечером 29 ноября сотрудники "Квадры" устранили аварию в Ленинском районе, из-за которой первоначально без отопления оставались 141 жилой дом и 21 соцобъект. И вот - новое, почти такое же крупное ЧП.