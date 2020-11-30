В Воронеже хвост антициклона принесет холод без снега на рабочей неделе

Увы, с морозом не придет снегопад. Разве что некоторые снежинки будут перепархивать в воздухе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские синоптики дали прогноз погоды на ближайшую рабочую неделю. Зима наступит в строгом соответствии с календарем.

В Воронежском гидрометцентре отметили, что погоду над Воронежской областью будет определять западная периферия холодного антициклона. Он пришел на смену череде относительно теплых циклонов, промчавшихся друг за другом над нашим регионом. Ночи будут уже очень холодными, да и днем температура не поднимется даже до нуля, за исключением самого первого дня зимы. Самое плохое - что снега не прогнозируют. А значит, морозы придут на голую землю. Что и для будущего урожая плохо, да и переносить холод в этом случае куда неприятнее.

Во вторник, 1 декабря, синоптики обещают пасмурную ночь при -2 градусах. Днем солнце также не выглянет из-за туч. Потеплеет до ноля.

А вот в ночь на среду, 2 декабря, восточный ветер, который придет на смену юго-восточному, принесет уже настоящий холод - -6 градусов, снова будет пасмурно. Днем столбик термометра поднимется до -2, периодически солнце будет пробиваться сквозь облака.

Ночью в четверг, 3 декабря, снова вернется юго-восточный ветер, но он только усилит мороз до -9 градусов, по-прежнему луны не будет видно из-за туч. Днем солнце будет появляться. Температура поднимется до -5 градусов.

В ночь на пятницу, 4 декабря, опять обещают облачную погоду при -9 градусах. А вот днем солнце из-за туч показываться не будет. Зато потеплеет до -3.