Воронежский "Факел" разгромил "СКА-Хабаровск" и выбрался из зоны вылета

Второй в сезоне выигрыш с крупным счетом поднял "Факел" из зоны вылета. Фото: с сайта ФК "Факел"

В домашнем матче со "СКА-Хабаровск" победитель практически определился уже в первом тайме. На 23 минуте неразберихой в обороне гостей воспользовался не зря подключившийся к атаке защитник Михаил Смирнов - 1:0. А на 32-й подкараулил отскок и точно пробил в дальний угол Олег Дмитриев - 2:0. На исходе первого тайма классную комбинацию завершил ударом головой уже из убойной позиции Андрей Разборов - 3:0.

Во втором тайме воронежская команда и не думала уходить в оборону и сохранять счет. У "Факела" было даже больше моментов, чтобы забить четвертый мяч, чем у гостей сократить разрыв в счете. Только в конце игры у хабаровчан можно вспомнить неплохой удар, когда мяч пролетел рядом со штангой. Итог - 3:0.

"Факел" после этой уверенной победы набрал 27 очков, обогнал "Краснодар-2" (кстати, недавно разгромленный в Воронеже - 6:2) и наконец-то покинул зону вылета. В еще идущем матче "Динамо-Брянск" с "Томью" хозяева пока обыгрывают сибиряков - 1:0. Если эта встреча так и закончится, "Факел" останется на 16 месте. Но и это уже вне зоны вылета. Если же брянские футболисты потеряют очки, воронежская команда будет уже 15-я в таблице.

Следующий матч "Факел" проведет также в Воронеже 5 декабря с командой "Чайка" из села Песчанокопское Ростовской области, занимающей 13 место с 32 очками.