Воронежский центр реабилитации диких животных просит о финансовой поддержке

страница сообщества "Сердце леса" в соцсети "Вконтакте"

Воронежский частный центр реабилитации диких животных «Сердце леса» просит любителей природы поддержать их финансово в непростое время.

- Ноябрь выдался тяжёлым месяцем, - рассказали волонтеры. - Сразу несколько серьезных пациентов, несколько смертей. Никогда мы не падали в такой глубокий минус.

Сотрудники центра признались, что израсходовали на лечение и содержание пациентов все средства и даже личные. Сейчас на лечении находятся две неясыти. У одной травма глаза, другая – с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым двойным переломом плечевой кости.

Реквизиты центра и отчет о расходовании пожертвований можно найти на странице сообщества «Сердце леса» в соцсети «Вконтакте».