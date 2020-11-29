Воронежские подростки через соцсети продавали украденные из киоска сигареты и сладости

В ночь с 20 на 21 ноября неизвестные сломали замок торгового павильона на улице 50 лет Октября в городе Острогожске Воронежской области. Злоумышленники похитили из кассы 25 тысяч, а также набрали конфет, сигарет, кофе, жевательных резинок и шоколада.

На месте происшествия оперативники установили, что налетчиков было двое. Они сломали замок с помощью металлического прута. Ущерб от кражи оценили в 50 тысяч рублей. Под подозрение полиции попали студенты местного СПУ в возрасте 16 и 17 лет. Их задержали при попытке продать украденные товары: объявления о реализации сладостей подростки разместили в соцсетях.

- В отделе полиции подростки рассказали, что неоднократно проходя мимо табачного киоска, видели, что помещение слабо защищено от посторонних, поэтому и решились на кражу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону. –

Полицейские в полном объеме изъяли похищенные деньги, а также часто товаров, которые подростки не успели продать.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.