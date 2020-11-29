Мошенники оформили кредит на 470 тысяч на жительницу Воронежской области

Мошенники, наживающиеся на воронежцах, становятся все изобретательнее в схемах обмана. Например, они стали оформлять на воронежцев кредиты. Одной из потерпевших стала 47-летняя жительница Богучарского района. Ей на телефон позвонил незнакомец, сообщивший об одобрении ей банком кредита в размере 470 тысяч рублей. Женщина возразила, что не подавала заявку на кредит.

- Но лжесотрудник финансового учреждения сказал, что тогда это сделали мошенники и надо теперь вывести 470 000 рублей на безопасный счет и вернуть банку, чтобы долг по кредиту не числился за потерпевшей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Напуганная женщина под диктовку «сотрудника банка» поспешила к банкомату, где сняла деньги со счета и перевела их, как убедил ее собеседник, в банк. На самом деле, потерпевшая перевела средства на счет мошенников. Но об этом женщина догадалась лишь после того, как собеседник повесил трубку.

Сейчас по факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Всего за минувшие сутки от дистанционных мошенников пострадали 15 человек, которые лишились в общей сложности 1,5 миллиона рублей.