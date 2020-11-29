После сноса здания хлебозавода воронежцы начали сбор подписей под обращением к президенту

Воронежцы объявили сбор подписей под обращением к президенту России. В своей петиции горожане просят Владимира Путина пресечь нарушение закона «Об объектах культурного наследия» при сносе исторических зданий в центре города.

Напомним, постройки 19 века – трубу и здания паровой мельницы, в которых располагался хлебозавод №1 - начали сносить 20 ноября, вскоре после того, как эту территорию на улице Фридриха Энгельса выкупил застройщик. Строители сломали пережившие Великую Отечественную войну постройки, несмотря многочисленные протесты горожан и общественников, а также обращение в управление по охране объектов культурного наследия области.

За сутки под документом подписались около 1000 человек. Присоединиться к защитникам исторических зданий можно здесь.