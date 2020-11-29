В Ленинском районе Воронежа снова отключили отопление в 87 домах

фото УК Ленинского района

Только-только начало налаживаться отопление в домах Ленинского района, как на тепловых сетях возникла новая утечка. Теперь ее обнаружили на трубе диаметром 400 мм в районе дома №80 улице 20-летия Октября.

- Наши сотрудники приступили к ремонту тепловой сети. Ветхий участок, примыкающий к тому, на котором ранее наши специалисты завершили работы, находится выше по улице и его также необходимо срочно заменить, - рассказали в «Квадре».

Для проведения ремонта с 11:00 до 19:00 воскресенья, 29 ноября, приостановили подачу отопления и горячей воды в 87 многоэтажек. Всего, по данным «Квадры» без тепла в районе остаются 136 многоквартирных домов, 5 частных жилых домов и 21 объект социальной сферы. Вот адреса, попавшие в зону коммунальной аварии:

- ул. 20 лет Октября № 22, 24, 34, 36, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 42, 42а, 44, 46, 48, 50, 52, 61, 64, 65, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 80, 81, 86, 88, 88е, 91, 92, 94, 95а, 95б, 101, 105/1, 105/2, 105/3, 107.

- ул. пер. Алтайский №26, 28.

- ул. Гродненская №1, 2;

- ул. Красноармейская №15, 17, 23, 27, 33/4, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/12, 33/13, 33/14, 56, 60;

- пер. Невский №18, 20.

- ул. Станкевича №1, 4, 38, 40;

- ул. Челюскинцев №71а, 73, 77, 77а, 80, 82, 84, 84а, 86, 88, 101а, 101б, 101в, 136, 136а, 140;

- ул. Кирова №3, 8, 10, 22, 24, 26, 28.

- ул. Моисеева №1;

- ул. Краснознаменная №10, 12, 15;

- ул. Куцыгина №6, 10, 12, 18, 19, 21, 27, 29а;

- пл. Ленина №4.;

- ул. Платонова №7, 13;

- ул. Пушкинская №18, 22, 28, 35, 36, 41, 42, 44, 45;

- ул. Свободы №12, 25, 29, 31;

- ул. Ф.Энгельса №65, 73, 85, 87, 91.

- ул. Ворошилова №1в, 1г, 1/3, 1/4, 1/5, 2, 4, 6;

- ул. Кольцовская №47, 49, 70, 76, 82.

- ул. Гродненская №65.

Частный сектор:

- ул. Челюскинцев №71;

- ул. В. Фигнер №6;

- ул. Марата №21, 21а, 24;

Соцобъекты:

пер. Балтийский, 76;

ул. Красноармейская, 17а

ул. Красноармейская, 33/11

ул. Челюскинцев, 132

ул. 20 лет Октября, 52(встроен)

пер. Алтайский, 28(встроен.)

ул. Кольцовская, 82(встроен.)

ул. Куцыгина, 19(встроен.)

ул. 20 лет Октября, 93

ул. 20 лет Октября, 38в

ул. Ф.Энгельса, 76

ул. Пушкинская, 20

ул. Пушкинская, 39

ул. 20 лет Октября, 73

ул. 20 лет Октября, 82

ул. Красноармейская, 19

ул. Ф.Энгельса, 80

ул. Челюскинцев, 75

ул. Куцыгина, 21(встроен.)

ул. Челюскинцев, 136 (встроен.)

ул. 20 лет Октября, 94 (встроен.)

После завершения работ систему отопления в многоквартирных домах снова придется отлаживать, так как из нее сольют всю воду. По вопросам регулировки, обращайтесь в свою УК, напомнили в пресс-центре ЖКХ.