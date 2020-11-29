К 29 ноября в Воронежской области от коронавируса умерли еще 9 человек

фото правительства Воронежской области

Как сообщил оперативный штаб Воронежской области о борьбе с коронавирусом, на утро 29 ноября в регионе зарегистрировали 324 новых случая заболевания. С их учетом общее число наших земляков, которым за все время эпидемии официально поставили диагноз «коронавирус», достигло 34110.

В воскресенье от болезни умерли еще 9 жителей региона. Теперь жертв болезни 854.

Успешно справились с инфекцией и выписаны на сегодня 32103 жителя Воронежской области. За сутки их стало на 289 больше.