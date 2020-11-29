Воронежские школьники поздравляют мам онлайн-концертом

Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Продолжающаяся в Воронеже эпидемия диктует свои правила в праздновании почти всех праздников этого года. Но и побуждает воронежцев к поиску новых форматов торжеств. Вот и день матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября, стал необычным, но не менее душевным.

Например, в Ленинском районе всю неделю, предшествующую празднику, на различных площадках проходят тематические мероприятия. В библиотеках развернуты книжные выставки, в детских школах искусств - выставки работ учащихся отделения живописи.

А ребята из школы №13, используя возможности интернета, записали на видео целый онлайн-концерт, посвященный любимым мамам. Это песни, танцы, стихи, музыкальные номера и акробатические этюды.

Концерт можно посмотреть 29 ноября 2020г. на странице детского объединения «Росток» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/aktiv13xa