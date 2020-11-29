В Воронежской области в столкновении «Митсубиши» с деревом погибли два человека

Полицейские начали проверку по факту ДТП Фото: из архива «КП»

В субботу, 28 ноября, в 7.50 на дороге М-4 «Дон» - Богучар – Павловка» произошла авария, в результате которой погибли два человека. 29-летний водитель «Митсубиши Паджеро» направлялся в сторону хутора Галиевка, по какой-то причине выехал на полосу встречного движения, а затем – слетел с асфальта на левую обочину, где находилось дерево. В результате столкновения с препятствием сам водитель и его 22-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы.

По факту ДТП в полиции начали проверку. По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, на дорогах области в минувшие сутки зарегистрировали 114 аварий, 89 из них произошли в Воронеже. Семь человек получили ранения, двое погибли.