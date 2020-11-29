В Воронеже подростки соорудили переправу через овраг

страница сообщества «Жители мкр.Шилово Воронеж» в соцсети "Вконтакте"

В группе «Жители мкр.Шилово Воронеж» появилась фотография деревянного мостка, который соединил склоны оврага в лесополосе у улицы Курчатова. Строители соорудили переправу из четырех бревен, сшив их в нескольких местах.

- Тут размыло дорожку, которая шла к котельной, поэтому людям приходилось перепрыгивать это место (около метра), - рассказали они в комментарии под сообщением. - Для пенсионеров это было очень сложно, или даже совсем невозможно. Поэтому и решили сделать для людей мостик. Брали только поваленные деревья, которые лежали в овраге. Надеемся, что он будет полезен для людей, которые часто тут ходят.

Переправа не поражает ни дороговизной материалов, ни новизной инженерного решения, что тут же не поленились заметить многочисленные комментаторы. Самое удивительное в ней, что идея и ее воплощение принадлежат местным подросткам. Трое мальчишек решили помочь своим соседям и сделать их ежедневный путь более комфортным. И жители микрорайона их поддержали словами благодарности и даже подсказали, как улучшить переправу.

- Ребята конечно молодцы. Сделали доброе дело. Вот только, если прочитают, совет на будущее. Перемычки нельзя сверху оставлять о них можно спотыкнуться. Надо бы это дело перевернуть, чтоб они снизу были.. И второе важно: по круглому особенно мокрому и грязному бревну нога скользит. Это опасно. Верхнюю поверхность брёвен следовало перед сборкой тесануть топором, чтоб была плоскость.