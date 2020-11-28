Воронежская ГЖИ пожаловалась на сайты – двойники

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Государственная жилищная инспекция Воронежской области пожаловалась антимонопольщикам на появление в интернете сайтов-двойников. УФАС региона возбудило дело по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. Об этом сообщается на сайте ГЖИ.

Там уточнили, что граждане попадали на сайт-двойник, пытаясь найти информацию о региональной инспекции. УФАС проверило информацию и установило, что аккаунт принадлежит фирме, зарегистрированной как ИП. Причем юридический адрес организации находится в Москве.

Также сотрудниками управления установлено, что наименование «Жилищная инспекция Воронеж» ассоциируется у граждан исключительно с государственным органом. А контекстная реклама сайта-двойника создает видимость для посетителя, что он попал на бесплатный сайт, а не коммерческий.

Спорная реклама была признана УФАС по Воронежской области ненадлежащей. Рекламодатель уже исправил нарушения и удалил недостоверную, искажающую смысл информацию о деятельности ГЖИ региона.