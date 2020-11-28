Под Воронежем полицейские задержали мужчину за хранение марихуаны

Фото с сайта ГУ МВД по региону

Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков правоохранители задержали в Лискинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 28 ноября.

Полицейские получили ориентировку, что один из местных жителей в селе Нижний Икорец держит у себя дома марихуану. Они наведались домой к 44-летниему мужчине.

В ходе обыска было обнаружено и изъято наркотическое вещество растительного происхождения. Его отправили на экспертизу. Исследование показало, что оно является наркотическим. Это конопля, массой 462,3 грамма.

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что сорвал коноплю в поле, потом высушил ее и собирался использовать для личного употребления.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».