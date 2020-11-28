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В Воронеже два директора УК подрались из-за мусорных контейнеров: один попал в больницу

Мужчины не могли поделить – какой из организаций они принадлежат
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О ссоре между двумя директорами воронежских компаний стало известно после того, как один из них попал в больницу. Из приемного отделения полицейским сообщили, что к ним попал 58-летний мужчина с черепно-мозговой травмой и гематомой. Он оказался руководителем УК. А побои он получил в драке с директором другой «управляшки». Об этом рассказали в региональном ГУ МВД 28 ноября.

Как выяснили правоохранители, накануне между потерпевшим и 34-летним директором другой управляющей компании на территории Железнодорожного района возник конфликт. По всей вероятности, он назревал уже давно. Руководители не поделили контейнеры для сбора бытовых отходов. Точнее, право владения ими. Ссора закончилась для одного из них госпитализацией, а для другого – возбуждением уголовного дела.

В главке пояснили, что руководителя второго УК задержали. Сейчас он находится в СИЗО. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.1 ст. 111 УК РФ). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Криминал