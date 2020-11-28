В Воронежской области более 930 тысяч человек привились от гриппа

фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Вакцинацию от инфекционного заболевания прошло уже 930 866 воронежцев. В общей сложности было охвачено 40,1% жителей региона. Об этом рассказали в областном департаменте здравоохранения.

Там пояснили, что привить от гриппа планируют гораздо больше человек. Всего в рамках кампании будет иммунизировано более 1,3 млн воронежцев. В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% воронежцев. В прошлом году этот показатель был ниже. Тогда вакцинировали 47% населения.

В облздраве пояснили, что особенно важно делать прививки от гриппа в период пандемии коронавируса. Сочетание гриппа и COVID-19 может вызвать тяжелое течение болезни, и, как следствие, привести к осложнениям.

Напомним, сегодня в Воронежской области был установлен очередной рекорд по заразившимся коронавирусом – 344 человека.