Мошенники за сутки выманили у воронежцев около 5 миллионов рублей

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

За минувшие сутки жители Воронежской области побили антирекорд по количеству денег, переведенных интернет- и мобильным аферистам. В общей сложности они лишились около пяти миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 28 ноября.

Так, 62-летний воронежец «раскидал» по счетам мошенников колоссальные 2 млн 790 тысяч рублей. Как он объяснил полицейским, на мобильный телефон его супруги позвонил неизвестный мужчина. Работал аферист по избитой схеме – представился сотрудником безопасности банка. Убедил женщину, что на ее счет направлена «хакерская атака». Женщина пояснила, что на счете, который ей продиктовал аферист, денег нет.

Супруга пригласила к телефону мужа. И уже тому злоумышленник сообщил о том, что неизвестные хотят их похитить. На следующий день мужчина пришел в отделение банка, обналичил свои 2 млн 790 тысяч рублей и перевел их на 16 различных счетов. После этого телефон мошенник отключил.

По фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража».

Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о бдительности. Проверяйте информацию, полученную от неизвестных людей, позвонивших вам на мобильный телефон, или данные, размещенные в интернете.