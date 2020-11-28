В Воронеже умерла от COVID-19 сотрудница Российского детского фонда

В Воронеже на 69-м году жизни скончалась Татьяна Чижова. Она известна как ветеран труда, бывший руководитель аппарата администрации Ленинского района, сотрудница отделения Российского детского фонда. Об утрате сообщила пресс-служба мэрии 27 ноября.

Власти региона и областного центра выразили соболезнования родным и коллегам Татьяны Чижовой. Она тяжело заболела ковидом, к сожалению, осложнения не дали ей победить недуг.

Телеграм-канал облправительства передал слова губернатора Александра Гусева. Глава региона отметил ее нелегкий самоотверженный труд и пояснил, что это еще одна «горькая потеря», которую принес коронавирус.

Татьяне Чижовой было 69 лет. Она уроженка Выборга Ленинградской области. В 1974-м окончила факультет романо-германской филологии Воронежского государственного университета. Начинала свой путь простым сельским учителем в Таловской средней школе. С 1977-го была библиотекарем, а в 1982-м перешла в Ленинский райисполком Воронежа.

С 2007 года Татьяна Чижова работала председателем территориальной избирательной комиссии Ленинского района, занималась общественной работой, а с 2017 года – являлась сотрудником Воронежского отделения Российского детского фонда.