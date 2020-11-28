Воронежские полицейские помогли водителю сломавшегося автомобиля

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские в очередной раз оказали помощь попавшему в неприятность водителю. Заглохшую на дороге «девятку» они заметили при патрулировании в Нововронеже на улице Воронежское шоссе. Владелец безуспешно пытался завести мотор.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, автомобиль ВАЗ-2109 стоял на обочине с включенными аварийными сигналами. Водитель пожаловался, что не может завестись. Тогда инспекторы ДПС Роман Сухочев и Евгений Кудинов предложили отбуксировать его до ближайшей станции техобслуживания.

Водитель искренне поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за неравнодушие и помощь.