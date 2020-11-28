В Воронеже начали сбор денег на лечение вмерзшего в лед лебедя с пулей в крыле

фото Центра охраны животных "Наша природа"

Птицу, которой неизвестные прострелили крыло, и она едва не замерзла во льдах, просят спасти представители центра охраны животных «Наша природа». Они и обратились к неравнодушным воронежцам с призывом оказать финансовую помощь для лечения.

Лебедю-шипуну требуется срочная операция. А на нее необходимы средства. Реквизиты карты и финансовый отчет опубликованы в группе вконтакте.

Напомним, лебедь едва не вмерз в лед на озере в поселке Бор Рамонского района. Волонтеры не смогли поймать лебедя по правовой причине.

Поселок Бор расположен на особо охраняемой территории. А лебедь-шипун включен в Красную книгу Воронежской области. Поэтому без последствий его перемещение без специального разрешения не обошлось. Активисты уже было собрались с подготовленными документами ехать в региональный Росприроднадзор. Однако уже на следующее утро коробку с шипуном им подбросили под дверь центра.

Рентген крыла показал, что у него там застряла пуля.