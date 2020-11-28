В Воронежской области сделали уже миллион тестов на коронавирус

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

Количество тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, перевалило уже за миллион. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора Воронежской области 27 ноября.

Всего с начала пандемии в регионе специалисты провели уже 1,04 млн тестов на коронавирус. Анализы ежедневно проводят в медучреждениях региона.

Также в Воронежской области запустили горячую линию по вопросам тестирования на коронавирус. Консультацию дают специалисты. К ним можно обратиться по вопросам проведения исследования или пожаловаться на задержку результатов. Звонить нужно по телефону 8-800-201-59-78.