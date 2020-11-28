Жительница Воронежской области через суд требует вернуть деньги за сорванную из-за коронавируса турпоездку

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Путевку в Доминиканскую республику жительница Бутурлиновки приобрела еще в феврале 2020 года. Деньги за отдых выложила немалые – 179 495 рублей. Долгожданное путешествие должно было состояться в апреле. Планы сорвали ограничения из-за коронавируса. Тур был анулирован, а средств своих она не так и не дождалась.

Женщина направила претензию в адрес ответчиков о досудебном порядке урегулировании спора. Однако ей предложили оставить деньги на депозите или перебронировать тур на декабрь 2021 года.

Как сообщили в Бутурлиновском районном суде 27 ноября, женщина не согласилась и подала сразу три иска к туроператорам.

Она просит суд расторгнуть заключенный договор, а также взыскать с компаний оплаченные за поездку 179 495 рублей, неустойку в размере 55 643 рубля и компенсацию морального вреда в 100 000 рублей. Помимо этого, истица требует штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, а также судебные расходы.