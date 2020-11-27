В Воронежской области мужчина превратил на лето свою квартиру в наркопритон

До 10 лет тюрьмы грозит 38-летнему жителю Борисоглебска. Его обвиняют в содержании наркопритона (ч. 1 ст. 232 УР РФ) и собственно хранении наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

С мая по июнь 2020 года мужчина систематически принимал наркозависимых «гостей» в своей квартире на улице Советской в Борисоглебске. Полицейские установили семерых местных жителей, выходивших из этой квартиры в состоянии наркотического опьянения. Их состояние подтвердило и медицинское освидетельствование.

- У одного из задержанных в кармане брюк полицейскими был обнаружен сверток с веществом, которое, по результатам экспертизы было признано наркотическим. В квартире правоохранители изъяли сверток с синтетическим наркотиком пирролидиновалерофеноном, массой около 2 граммов, а также предметы, используемые для употребления наркотиков, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас хозяин квартиры находится под стражей.