Житель Воронежской области на 8 лет может угодить в тюрьму за взятку инспектору ДПС

До 8 лет тюрьмы грозит 51-летнему жителю поселка Панино. В октябре на улице Большевистской поселка этого мужчину на автомобиле «ВАЗ - 2153» остановили инспекторы ДПС. Водитель был пьян. Полицейские отстранили мужчину от машины и предложил пройти освидетельствование на состояние опьянения, тот согласился.

Вот только в служебном автомобиле мужчина предложил полицейскому взятку. Инспектор объяснил водителю, что это незаконно, но тот все равно попытался передать деньги.

- От предложенного незаконного денежного вознаграждения полицейский отказался. Противоправные действия правонарушителя были незамедлительно пресечены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Панинскому району. Возбуждено уголовное дело, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.