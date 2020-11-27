Воронежская «Комсомолка» дарит подарки студентам ВГУ

17 факультетов Воронежского госуниверситета в течение недели представляли свои фильмы, которые в этом году заменили традиционные выступления. Осенний фестиваль «Первокурсник 2020» в этом году проходит в онлайн-формате.

Победителей вузовского творческого соревнования определит жюри. «Комсомолка», в свою очередь, решила провести альтернативное голосование и узнать у своих подписчиков: чье выступление им понравилось больше всего. Чтобы принять участие в опросе и поддержать любимый факультет, нужно всего лишь вступить в нашу группу. В голосовании поучаствовали уже более 5000 человек.

Победитель конкурса получат призы от партнеров: 10 билетов в кинотеатр с вековой историей «Пролетарий», три вкуснейших пиццы от АнтиСуши, семь настольных игр для большой компании от Hobby Games, пижаму-кигуруми, 60-сантиметровую мягкую акулу Блохэй и восемь авокадо от Кигуруми Воронеж, 11 сертификатов на обучение английского от Capital School. Также о победителе появится публикация на нашем сайте.

Результаты подведем в группе «КП-Воронеж» после трансляции гала-концерта 29 ноября в 22:00.