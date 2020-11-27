В Воронеже неподалеку от детсада нашли 100-килограммовую авиабомбу

Паблик «Спасатели Воронежской области»

26 ноября в микрорайоне Придонской рядом с домом №7а по улице Германа Титова сотрудники газовой службы обнаружили авиационную бомбу. На снаряд весом около 100 килограммов наткнулись во время прокладки газовой трубы. Всего в 150 метрах от опасной находки находится детский сад - его открыли только в 2019 году. Об этом сообщили в паблике «Спасатели Воронежской области».

В тот же день взрывотехниками аварийно-спасательной службы Воронежской области извлекли еще одну авиабомбу осколочно-фугасного типа времен Великой Отечественной войны. Снаряд-близнец нашли строители, когда рыли траншеи для коммуникаций на стройплощадке недалеко от многоэтажки №9 по улице 121 Стрелковой дивизии.

- Обе 100-килограммовые бомбы-близнеца были в сопровождении полиции вывезены на установленную подрывную площадку полигона «Погоново» Хохольского района и в 15.40 уничтожены. Подрыв прошел штатно, - отметили спасатели.