Лес в воронежском микрорайоне Шилово останется рекреационной зоной

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Жители микрорайона Шилово собрали более 2 тысяч подписей, чтобы сохранить лес рядом с их домами. Речь идет об участке по улице Курчатова - там растут сосны и дубы. Небольшая зеленая зона стала полноценным парком для местных жителей. Испугались же воронежцы, когда увидели, что в проекте нового Генплана эта территория обозначена как место под застройку. Горожане решили, что лес могут вырубить.

Как пояснили «КП-Воронеж» в мэрии, примыкающая к жилому массиву на улице Курчатова озелененная территория, отнесена к одной функциональной зоне с существующими зданиями и только поэтому имеет статус «Зона застройки жилыми домами».

- Уже построенные здесь дома полностью покрывают норму плотности застройки и поэтому жилого строительства здесь вестись не будет. Это решение также отражено в проекте актуализированных правил землепользования и застройки территории Воронежа – на земельный участок, где расположен лес, определен рекреационный регламент озелененных территорий общего пользования (индекс территориальной зоны Р), он относится к незастраиваемым территориям, то есть жилой застройки здесь быть не может, - прокомментировали в мэрии.

Так что на этом участке максимум могут появиться спортивные площадки или другие какие-то небольшие объекты для досуга. Другие территории вокруг данного жилого массива в микрорайоне Шилово отнесены к лесопарковой зоне и зоне лесов.

В городской администрации подчеркнули, что опасения местных жителей напрасны - лес по улице Курчатова останется рекреационной зоной.

Отметим, что за три месяца активного обсуждения проекта нового генплана Воронежа на 2021 - 2041 годы поступило около двух тысяч замечаний и предложений. Все они должны быть рассмотрены.